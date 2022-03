Taxi, in commissione lo spostamento da piazza Roma e la vicenda Carrera

CREMONA - Si è riunita stamattina presso il Comando della Polizia municipale la commissione taxi sollecitata la settimana scorsa da Cna e Confartigianato.

Due temi all'ordine del giorno: un aggiornamento sullo spostamento della postazione di piazza Roma e lo stato dell'iter della vicenda del tassista Carrera.

Per quanto riguarda le postazioni esistenti dei taxi, gli uffici hanno confermato che ci sarà un ammodernamento, con nuove colonnine e nuovi telefoni. E per lo spostamento della postazione di piazza Roma, scelta condivisa da tempo, l'amministrazione ha confermato che i lavori inizieranno a breve. Verranno riservati 10 posti sul lato giardini.

Per la vicenda dell'indagine e l'arresto ai domiciliari del tassista, il nuovo Comandante Luca Iubini e l'assessore Barbara Manfredini hanno confermato che sono in corso una serie di approfondimenti e di valutazioni di ordine amministrativo. "Per le informazioni ricevute abbiamo espresso la nostra soddisfazione, perché sono state accolte le nostre richieste", hanno chiarito le associazioni di categoria.