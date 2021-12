Scuola: da domani scatta l'obbligo vaccinale, pronta la circolare

ROMA - Scatta domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola e, secondo quanto ANSA è in grado di apprendere, stamattina arriverà una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass. L'estensione dell'obbligo riguarda anche militari, forze di polizia e del soccorso pubblico. (ANSA)