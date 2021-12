Vaccino 5-11 anni, in provincia di Cremona già 700 prenotazioni

CREMONA - A sole 48 ore dall’apertura delle prenotazioni, le agende con gli slot per le vaccinazioni dedicate alla fascia tra i 5 e gli 11 anni si sono rapidamente riempite. Stando ai dati raccolti da Ats Val Padana, in provincia di Cremona sono ben 667 le somministrazioni fissate tra giovedì – primo giorno dedicato alle inoculazione per i più piccoli in Lombardia – e domenica, giornata in cui partiranno le vaccinazioni per i bambini di Cremona città: sarà il nuovo-vecchio hub allestito a CremonaFiere ad accogliere i piccoli vaccinandi e i loro genitori. Qui, Asst Cremona ha già registrato oltre 400 prenotazioni e ha deciso di dedicare loro due intere giornate: saranno quelle del week end, così da agevolare le famiglie conciliando tempi della scuola e tempi di lavoro di mamma e papà. I posti disponibili saranno 700 per ciascun giorno.