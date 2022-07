Dal set alla passerella, ora Anna Sampò sogna la corona

PANDINO - Un anno dopo, Anna torna in finale. Nella serata conclusiva della selezione regionale di miss Reginetta d’Italia, la 21enne Anna Sampò si è guadagnata il pass per l'appuntamento nazionale del concorso di bellezza e portamento. Come un anno fa, sarà dunque protagonista in quel di Riccione, per una settimana dedicata a set fotografici, eventi fashion, sfilate e ovviamente la kermesse che dovrà eleggere la Reginetta d'Italia 2022. La finalissima si terrà dal 22 al 28 agosto, mentre l'ultimo atto con le aspiranti miss lombarde è stato ospitato nei giorni scorsi al Sesto Senso di Lonato del Garda.

"Una splendida serata del cui esito sono ovviamente molto felice e che mi dà l'occasione per continuare questa esperienza", racconta Anna, ormai una habitué delle passerelle e dei set fotografici: sfila per brand di moda e posa per shooting fotografici milanesie non solo. Opportunità che si è guadagnata nell'ultimo anno, grazie alla visibilità raggiunta partecipando ai concorsi di bellezza: non solo miss Reginetta ma anche miss Italia e miss Principessa d'Italia.

Nella cornice del famoso locale Bresciano, Anna Sampò ha conquistato i giurati con il suo portamento, la sua grazia e il suo fisico scultoreo, forgiato dalla ginnastica artistica, disciplina che pratica da quando era una bimba. Studentessa di Scienze dei Servizi giuridici alla Bicocca di Milano, Anna vive in paese con i genitori, ha una sorella più grande e si è diplomata al Pacioli due anni fa. Nel 2021, al concorso di Miss Reginetta era entrata tra le prime 32 d'Italia, adesso vuole riprovarci, più determinata che mai, per salire l'ultimo e più importante gradino.

ANGELICA COSTRETTA AL FORFAIT

CAPRALBA - Un banale colpo di frusta ha invece fermato la corsa di Angelica Ferrari verso la finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia. La bionda studentessa capralbese, 18 anni, guarda già avanti: il 22 luglio parteciperà infatti alla prima selezione per Miss Italia, concorso nel quale sarà al debutto. «Purtroppo ho preso un colpo di frusta proprio la sera prima della finale regionale di Miss Reginetta d’Italia – racconta — e mi è stato impossibile partecipare. È andata così, pazienza. Venerdì 22 luglio tornerò in passerella, per partecipare alla prima selezione di Miss Italia che si terrà a Stezzano (Bg). Ho pensato di iscrivermi per provare l’esperienza anche di questo concorso, come aveva fatto mia mamma Giada Ogliari».