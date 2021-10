Miss Italia, Anna Sampò si gioca l'accesso alla finale nazionale

PANDINO - Nuove emozioni in passerella per Anna Sampò, la 20enne bellezza pandinese che durante l’estate si è fatta conoscere nel mondo dei concorsi di bellezza partecipando a Miss Reginetta d’Italia e vincendo una fascia nazionale a Miss Reginetta d’Europa.

Studentessa di Scienze dei servizi giuridici alla Bicocca di Milano con una passione per la ginnastica artistica, l’altra sera si è guadagnata l’accesso alla finale regionale di Miss Italia, che si terrà domenica sera al golf club Franciacorta. Ha preso parte alla selezione organizzata a Ospitaletto, nel bresciano. «Sono molto soddisfatta di aver partecipato a questo appuntamento e ovviamente del risultato – racconta –: certo, adesso raggiungere la finale nazionale non sarà affatto semplice. Le pretendenti sono tante e domenica saranno solo tre le ragazze scelte dalla giuria».

Anna ad inizio settembre era stata a Riccione, dove era entrata nelle prime 32 finaliste nazionali di Miss Reginetta d’Italia, per poi essere eliminata nell’atto conclusivo. A metà del mese scorso, sempre nella località principe della riviera romagnola, aveva invece raggiunto la top ten del concorso di bellezza Miss Reginetta d’Europa, conquistando la fascia di Miss Voguenews. Prima dell’ultima estate, Anna non si era mai cimentata in concorsi di bellezza. Poi la decisione di buttarsi, coronata già da molteplici soddisfazioni che le stanno aprendo una serie di possibilità nel mondo della moda.

La 20enne pandinese, dopo aver ottenuto un anno fa la maturità al Pacioli di Crema, dove ha frequentato l’indirizzo amministrativo, ha scelto di proseguire gli studi all’università. Vive in paese con i genitori e ha una sorella più grande. Oltre alla ginnastica, che pratica sin da quando era bambina, il suo fisico statuario lo dimostra, ama rilassarsi portando a spasso il suo husky Cori.

Con i suoi successi porta avanti la la tradizione delle miss pandinesi: Lara Tranchini, tra le prime 50 alle finali nazionali di Miss Mondo Italia nel 2019, e Sara Capanna, che nello stesso anno aveva partecipato alle finali regionali di Miss Italia. Sampò a Miss Reginetta d’Italia era arrivata alla fase conclusiva con l’amica Angelica Ferrari, 17enne di Capralba. Le due bellezze cremasche si conoscono da anni. Angelica, qualche settimana fa ha staccato il pass per le finali regionali di Miss Mondo Italia.