Miss Mondo, anche Angelica Ferrari alla finale nazionale

CAPRALBA - Angelica Ferrari, 17enne studentessa del Pacioli di Crema, si è guadagnata il pass per la finale nazionale di Gallipoli del concorso di Miss Mondo. Sarà dunque tra le magnifiche cento da cui uscirà la rappresentante nazionale all’atto conclusivo planetario.

Angelica ha dovuto aspettare diverse ore per avere la certezza di essere entrata tra le bellissime lombarde. "Non so ancora nulla, sono in corso i conteggi dei voti (si poteva votare anche online, ndr): dovrei essere entrata, ma non ne ho la certezza" aveva raccontato in mattinata la bionda quasi 18enne (li compirà il 27).

La miss cremasca Angelica Ferrari

Poi, nel pomeriggio, la conferma. Angelica si era già qualificata l’anno scorso per la finale regionale che si è tenuta ieri sera a Lonato.