'Visite Guidate by Night 2022', alla scoperta della Città Murata alla luce di torce e fiaccole ardenti

PIZZIGHETTONE - Tornano da sabato 2 Luglio e proseguono per ogni sabato sera dei mesi di luglio e agosto, le tradizionali 'Visite Guidate in Notturna' promosse ormai da molti anni dal Gruppo Volontari Mura Pizzighettone nell'ambito del progetto di far riscoprire la città murata da una prospettiva suggestiva, alla luce di fiaccole e lanterne. Visitare la città murata immersi dalla suggestione delle ore notturne (sicuramente più fresche), accompagnati dalle guide del Gruppo Volontari Mura, le 'Visite Guidate by Night' partono alle ore 21 (partenza unica) dallo storico Ufficio Turistico dei Volontari Mura, in piazza D'Armi (punto di ritrovo).

La visita notturna alle prigioni di Porta Crema

Cosa si potrà ammirare alla luce di fiaccole e lanterne? Tutte quelle eccellenze ed unicità che Pizzighettone Città Murata di Lombardia conserva e mette in vetrina anche le domeniche e giorni festivi di tutto l'anno, in versione diurna: il Fossato fortilizio, il Rivellino, le Casematte delle mura; la Torre del Guado dove nel 1525 fu prigioniero Francesco I di Valois, re di Francia, dopo la cruenta battaglia di Pavia contro le truppe dell'imperatore spagnolo Carlo V; le prigioni di Porta Crema, con le anguste celle di rigore e l'omonimo 'Museo delle Prigioni', unico in Lombardia; per concludersi presso il Museo 'Arti e Mestieri di una Volta' (con una ricca collezione di oggetti locali dedicati ai mestieri di un tempo, artigianali e legati al fiume Adda) e all'Ufficio turistico dove sono disponibili volumi dedicati alla città murata ma anche gadgets legati a Pizzighettone e all'evento clou dell'anno, 'Fasulin de l'òc cun le cudeghe'.

La durata della visita è di circa 1 ora e 1/2; è gradita la prenotazione (con contributo €.5,00; tel. 0372 730333; info@gvmpizzighettone.it). Una iniziativa divenuta un appuntamento tradizionale della stagione estiva, che anche quest'anno il Gruppo Volontari Mura promuove, nel pieno rispetto delle regole anti-covid attualmente in vigore.