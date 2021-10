Fasulin de l'òc cun le cudeghe, torna la maratona gastronomica

PIZZIGHETTONE - Dopo una edizione – quello dello scorso anno - con solo servizio di asporto (Drive-In dei Fasulin), da

quest'anno – sempre a cavallo delle festività dei Defunti - torna la maratona gastronomica promossa dal Gruppo Volontari Mura Pizzighettone, che non si sono mai fermati. Quest'anno di nuovo in una veste 'prudente' – posti a sedere ridotti e prenotazione obbligatoria per il rispetto delle norme anti-Covid – la rassegna sarà comunque sulla falsa riga degli scorsi anni, con il tradizionale menù quasi del tutto invariato (mancano solo l'Insalata di Fasulin e la polenta abbrustolita, sarà però garantita la polenta fresca da mais quarantino locale) e con ingredienti a... metro zero e di esclusiva provenienza dal territorio, in primis il Fagiolino dall'Occhio di Pizzighettone da agricoltura locale. Per la prenotazione (obbligatoria) è sufficiente andare sul sito, leggere le indicazioni e procedere alla scelta del tavolo, della data e della fascia oraria preferita.

Si potranno degustare i Fasulin e gli altri piatti in menù tutto il giorno. Le fasce orarie partiranno dalle 19 (i venerdì con una sola fascia oraria fino alle 21) e dalle 10 (orario di apertura) alle 22 (orario di chiusura) negli altri giorni, con fasce orarie di due ore. Sarà però necessario liberare i tavoli almeno un quarto d'ora prima della scadenza della fascia oraria stessa per permettere la sanificazione. Sarà possibile anche il servizio di asporto, attivo dalle 10.30 alle 13.30 presso un gazebo esterno alle mura mentre in altri orari presso le casse e poi il ritiro al bancone di distribuzione. Per accedere alla manifestazione è necessario il Green Pass.

LE INIZIATIVE COLLATERALI

• Dimostrazioni di impagliatura, cesti e realizzazioni artigianali a cura di Ettore Gastini, esperto artigiano mantovano; Rivellino Mura, via Boneschi

• Dal latte al formaggio, Laboratorio di trasformazione del latte (per bambini), a cura di La Fattoria Didattica Azienda Agricola La Crocetta, Pizzighettone; Rivellino Mura, via Boneschi

• Visite Guidate alla scoperta delle mura (Info e prenotazioni, Ufficio turistico di piazza D'Armi, www.gvmpizzighettone.it)

• Crociere sull'Adda a bordo della motonave Capinera (Info e prenotazioni, partenze dal porto turistico, ore 11, 12, 14, 15, 16, Consorzio Navigare l'Adda www.navigareladda.it)

• Mercatino dei Nonni – edizione straordinaria Fasulin, piazza Porta Crema (a cura del Gruppo Volontari Mura Pizzighettone, www.gvmpizzighettone.it) - Solo Sabato 30, Domenica 31 Ottobre e Lunedì 1 Novembre

• Buongusto, mostra mercato enogastronomica, mura di via Boneschi (a cura di Pizzighettone Fiere dell'Adda, www.pizzighettone.it) - Solo Sabato 30, Domenica 31 Ottobre e Lunedì 1 Novembre

Info: Gruppo Volontari Mura Pizzighettone – www.fasulin.com – info@fasulin.com