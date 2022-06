In città si accende l’estate, ecco le iniziative della Pro loco

CASALMAGGIORE - Si accende l’estate della città con i tradizionali appuntamenti a partire dal ritorno del Giovedì d’Estate e della Fiera di piazza Spagna. Le due iniziative sono curate dalla Pro loco di Casalmaggiore, con il supporto dell'amministrazione comunale, che annuncia un doppio programma ricco di manifestazioni e attrazioni. «Per il primo appuntamento del 23 giugno — spiegano il presidente della Pro loco Mirko Devicenzi e la vice Martina Abelli — abbiamo scelto di sperimentare una formula nuova: un evento diffuso, con diversi punti musica e intrattenimento sulla piazza e nelle vie limitrofe, in collaborazione con varie associazioni. In centro troverete mercatino creativo, mostra mercato di vinili anche da collezione, per i più piccoli laboratori artistici e spettacolo itinerante di giocolieri, trampolieri e bolle di sapone, il tutto accompagnato da musica con deejay e diretta live di Radio del Rey dalle 20.30».

Negli altri tre giovedì invece si torna alla formula tradizionale con concerti e cibo di strada. «Il 30 giugno si esibiranno gli Azoto Liquido con un tributo a Vasco Rossi, il 7 giugno il chitarrista americano David Grissom, nell’ambito della rassegna Musica in Castello, e il 14 giugno Alessandro Zaffanella con gli Alterego. Sia per i Giovedì d’Estate sia per la Fiera di piazza Spagna siamo felici di aver allargato la rete delle collaborazioni con realtà del territorio: Associazione Nuovi Legami, Centro Natura Amica di Gussola, Gruppo di Cammino ‘Alla scoperta di Casalmaggiore’, Estudiantina, Atletica Interflumina, Cooperativa Santa Federici, Dance Academy Aerobic School, Technogym e Istituto Romani, che il 10 luglio riproporrà l’apprezzato spettacolo di fine anno svoltosi al Teatro Comunale». Non mancheranno cibo e bevande offerte dalla Pro loco e dai ristoratori locali, con diversi punti dislocati sulla piazza e nelle vie limitrofe. Inoltre ogni giovedì dalle 19 alle 21 Ferdinando Tagliavini organizzerà una passeggiata di 7 chilometri alla scoperta di Casalmaggiore, accompagnati da Costantino Rosa, con rientro in piazza per la cena.

La fiera di piazza Spagna si aprirà sabato 2 luglio con un trittico di bande in piazza Garibaldi: 85 elementi, a cura della Società Musicale Estudiantina. Mercoledì 6 serata dedicata allo sport locale a cura dell’Interflumina. Venerdì 8 serata in collaborazione con Luisa Sartori e la partecipazione dei ragazzi della Santa Federici. Sabato 9 il «Summer Night» ideato da Paola Sarzi. «La serata di chiusura della Fiera di piazza Spagna vedrà un’altra novità assoluta: fuochi artificiali a tempo di musica. Lo spettacolo pirotecnico è finanziato da alcuni sponsor locali, senza i quali non avremmo avuto le risorse per realizzarlo. Per ringraziarli verrà allestita una cena riservata in riva al fiume, da dove potranno godersi i fuochi in una location esclusiva. Se qualche altro imprenditore volesse partecipare e sostenere l’iniziativa, ci sono ancora un paio di tavoli disponibili. Sperando in una partecipazione numerosa, rinnoviamo l’invito a mettersi a disposizione come volontari, ciascuno con le proprie competenze e con il tempo a disposizione». Da segnalare inoltre che dall'11 luglio riparte anche il Casalmaggiore International Music Festival.