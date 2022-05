Pro loco: Mirko Devicenzi è il nuovo presidente

CASALMAGGIORE - Il direttivo della Pro loco, riunito martedì sera, ha scelto le proprie cariche: Mirko Devicenzi, imprenditore, è il nuovo presidente, che subentra dopo tre anni a Liliana Cavalli, vicepresidente è Martina Abelli, che è anche consigliere comunale, segretario Luca Visioli.

Del consiglio fanno poi parte anche Giuseppe Boles, Federica Rota, Giuliano Zambelli e Gianfranco Rivieri.

“Il punto di ripartenza - dicono i nuovi eletti - è rappresentato dalle manifestazioni tradizionali che vogliamo riproporre, come i ‘Giovedì d’estate’, le fiere, la festa della zucca. All’inizio vogliamo vedere se la disponibilità dichiarata in assemblea si tramuterà poi in partecipazione vera”.

Il nuovo direttivo, insomma, vuol procedere con gradualità, senza fare troppe promesse.

“Se le premesse verranno confermate - continuano - ci impegneremo per organizzare iniziative che possano rilanciare il territorio. Ci ha fatto piacere ricevere già dei contatti da parte di associazioni che vogliono mettere in piedi delle iniziative. Questo ci fa pensare che ci sia davvero la volontà di fare qualcosa. Vogliamo fare riunioni organizzative aperte, non solo dunque con la partecipazione dei componenti del direttivo”.

La prima occasione utile sarà per i ‘Giovedì d’estate’. “Certamente siamo sempre aperti a nuove forze, per cui chi si vorrà unire a noi è bene accetto”, aggiunge la Abelli.

All’interno dello statuto dell’associazione figurano temi come la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, l’organizzazione e gestione di attività turistiche, sportive dilettantistiche, culturali, di interesse sociale o religioso, la riqualificazione beni pubblici inutilizzati. L’associazione diventata di promozione sociale, Aps, inoltre entra ufficialmente nel terzo settore con le sue regole.