Fiera di Piazza Spagna, tutti sotto le stelle

CASALMAGGIORE - «Dopo il successo dei primi Giovedì d’estate si riprende con la Fiera di Piazza Spagna!», ricorda l’associazione Pro loco, che parla di «un programma ricco e pieno di emozioni».

Il primo appuntamento è in scaletta per le 21.30 di domani. In collaborazione con Musica in castello, si terrà il concerto Marigolds and Ghosts dal titolo del terzo album di Thom Chacon, uno dei più grandi songwriter americani. Con Chacon alla voce, saranno Tony Garnier al contrabbasso e Paolo Ercoli pedal steel, dobro, mandolino. Garnier accompagna abitualmente Bob Dylan.

Venerdì la fiera continuerà, sempre alle 21.30, in piazza Turati con la presentazione del libro «Mezzoforte (Al dialèt in s’aò Liston)» di Laura Righi. Interverranno, oltre all’autrice, Marco Vallari, Costantino Rosa e Paolo Zani. Previsto l’accompagnamento del gruppo musicale folk «I Crauti».

Sabato dalle 21.30 tornerà la musica in piazza Garibaldi con il «Ciuma Swing Trio», formato da Giuseppe Cominotti al piano, Roberto Rossi al sax e Cesare “Ciuma” Galli alla batteria, con Alessandra Cecala a voce e contrabbasso.

Per domenica alle 21.30, sempre in piazza Garibaldi, è previsto un concerto dell’Ensemble Salieri della Società Musicale Estudiantina. Saranno impegnati Andrea Bresciani, Davide Ingrosso e Sara Fuochi al clarinetto, Sebastiano Fortugno come cantante e Fabio Fava come maestro concertatore.

Lunedì 5 luglio sarà dedicato alla Santa Federici che, sempre alle 21.30 in piazza Garibaldi, in collaborazione con Dance Academy Aerobic School di Luisa Sartori, presenterà lo spettacolo «Voi come noi... inno alla vita!».

Martedì 6 e mercoledì 7 l’attenzione sarà catalizzata dalle semifinali degli Europei di calcio che potranno essere seguiti dalle 21 in piazza su maxischermo.

Nella zona Lido Po, come di consueto sarà in funzione il luna park.