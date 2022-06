Cosmesi, il polo raddoppia. Nasce il corso di packaging

CREMA - Raddoppia il corso di istruzione tecnica superiore per la Cosmesi che si tiene nell’ex università. Oltre al biennio dedicato alla produzione dei cosmetici, da settembre partirà quello per formare chi si occuperà della realizzazione delle confezioni. Ieri mattina in via Bramante, già sede del primo corso, la novità è stata annunciata dal sindaco Stefania Bonaldi, presidente dell’Associazione cremasca studi universitari, da Renato Ancorotti, imprenditore del settore e presidente di Cosmetica Italia e da Giuseppe Nardiello, presidente della fondazione Its Nuove tecnologie per la Vita. «Dal 2019 è attivo il corso di tecnico produzione cosmetica 4.0, ormai pronto ad accogliere gli iscritti al quarto biennio – ha ricordato Bonaldi –: il tutto con percentuali significative di impiego e non solo nel bacino cremasco. Da settembre sarà attivo un secondo corso Its, destinato in particolare al packaging cosmetico, finanziato dalla Regione. Caratterizziamo ancora più Crema come centro dell’alta formazione professionalizzante.Anche il futuro sindaco incoraggerà questa vocazione della città».

Una linea di confezionamento di prodotti cosmetici

Ancorotti ha ricordato il ruolo di Cosmetica Italia: «Abbiamo 550 imprese iscritte e ci siamo allargati proprio inglobando anche la filiera del packaging. Le aziende di questo comparto sono moltissime per questo servono figure professionali, un motivo fondamentale è anche la sostenibilità, lavorare sui materiali che compongono le confezioni, per una sempre maggiore compatibilità ambientale. Il settore confezionamento vale 1.8 miliardi di euro dei 12,5 del fatturato annuale delle aziende associate a Cosmetica Italia. L’attenzione per ricerca e sviluppo dell'industria cosmetica è massima, gli investimenti sono pari al 6% del fatturato».

Nardiello ha illustrato le caratteristiche del nuovo corso Its. «Risponde alle esigenze territorio, al fabbisogno formativo della filiera della cosmetica. Si terrà in stretto contatto con le aziende, come già avviene per quello della cosmesi 4.0, grazie al quale otto persone su dieci, trovano lavoro appena concluso il biennio. Questo corso è dedicato più alla formulazione dei prodotti, quello nuovo punta alla produzione dei contenitori con grande attenzione allo studio della tecnologia dei materiali. Sarà caratterizzato da diverse aree tematiche: la prima di 200 ore legata alla chimica, una seconda alla gestione aziendale, una terza collegata alle tecnologie. Senza dimenticare il riallineamento delle competenze, 300 ore di lezione prima che parta il percorso per consentire anche a chi non proviene da istituti tecnici di inserirsi».

Per chi volesse proseguire negli studi alla conclusione dei due anni, ci sono sbocchi universitari: per le produzioni cosmetiche 4.0 Scienze biologiche, nel caso del corso packaging Ingegneria industriale. Anche il nuovo its avrà massimo 30 posti con iscrizioni al via e un open day previsto per il 6 luglio nell’ex università. Gli iscritti seguiranno 2.000 ore di lezione fo, di cui 1.200 pratica e il resto di teoria, oltre alle eventuali 300 ore di riallineamento delle competenze. Sono previste borse di studio per merito e per censo. Tutti i dettagli su www.fondazionebiotecnologie.it.