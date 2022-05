La Cosmesi di Crema fa scuola: delegazione in visita alle aziende del Polo

CAPERGNANICA - Nell’ambito del progetto Go4Cosmetics, questo pomeriggio una delegazione formata da referenti di Regione Lombardia, Regione Centre Val de Loire, Cosmetic Valley France, Università italiane e francesi ha fatto visita ad alcune aziende associate al Polo della Cosmesi.

La delegazione è stata accolta dal presidente Matteo Moretti negli stabilimenti di Lumson a Caperganica, leader nello sviluppo e produzione di packaging primario per l’industria beauty e successivamente in quelli di MPlus Cosmetics, a Inzago, realtà specializzata nella creazione e produzione di color cosmetics conto terzi. I partecipanti hanno potuto così avere una piccola panoramica delle attività della grande filiera cosmetica che caratterizza la cosmetic valley italiana di cui Crema è il centro nevralgico e il Polo la sua espressione.

La delegazione alla MPlus Cosmetics a Inzago

“Abbiamo aperto le porte delle nostre aziende ai nostri partner con grande entusiasmo - ha affermato il presidente Moretti -. Con il nostro lavoro siamo di fatto ambasciatori del Made in Italy nel mondo e mostrare il livello di innovazione e ricerca che contraddistinguono le nostre realtà ci rende orgogliosi. L’appuntamento con Go4Cosmetics è uno dei tasselli del cammino che stiamo costruendo con impegno e fatica al fianco di Regione Lombardia proprio per rendere l’industria del beauty sempre più forte e importante in Europa. La sinergia con altre realtà come la nostra, i centri accademici e le istituzioni politiche è imprescindibile per potere andare avanti e realizzare progetti sempre più ambiziosi”.

Il presidente del Polo della Cosmesi, Matteo Moretti

Il progetto Go4Cosmetics, lanciato ad ottobre a Parigi con la sottoscrizione dell’accordo di partenariato interregionale tra Lombardia, Region Centre Val de Loire, Cosmetic Valley e Sistema Cosmetico Lombardo del quale il Polo della Cosmesi fa parte (insieme a Rei-Reindustria Innovazione, Cosmetica Italia e Università italiane), si inserisce nel quadro delle “Piattaforme Tematiche Europee per la Strategia di Specializzazione Intelligente - S3”, promosse dalla Commissione Europea nel 2016 con lo scopo di assistere gli Stati membri e le Regioni nell’implementazione delle rispettive Strategie di Specializzazione Intelligente e facilitare processi di cooperazione interregionale tra regioni e Paesi.