Davide Persico nominato Direttore scientifico del Museo di Storia Naturale di Parma

SAN DANIELE PO - Con Decreto Rettorale n. 979-2022 - Nomina Direttori scientifici dei musei del Sistema Museale di Ateneo, Davide Persico (sindaco di San Daniele Po e professore presso l'università di Parma) è stato nominato Direttore scientifico del Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma. "È per me un onore sedere al posto che fu occupato tra gli altri dai Professori Pellegrino Strobel, Luigi Pigorini e Vittorio Parisi. Ringrazio la Direttrice Cristina Menta, per aver avanzato la mia candidatura".



"Nei prossimi 6 anni - prosegue Davide Persico - farò del mio meglio per portare il Museo ad antichi rinnovati splendori, continuando l'opera intrapresa da Cristina, e cercando di portare l'impronta di una visione personale a questo stupendo e ricco ente. Nuova collaborazione e integrazione con l'Orto Botanico, apertura ad eventi con Fondazioni ed enti cittadini, per dare alla città un rinnovato luogo di culto e di ammirazione della Storia Naturale. La nostra storia".