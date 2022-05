Dal latte ai formaggi: è Cremona la capitale della «filiera bianca»

CREMONA - Il percorso del gusto e della salute inizia nelle aziende zootecniche e finisce in tavola: la «filiera bianca» dal latte ai formaggi trova a Cremona la sua capitale. In una manciata di giorni la città del Torrazzo ospita la seconda edizione della kermesse «Formaggi&Sorrisi - Cheese & Friends Festival», al via oggi in centro storico, e poi il 1° giugno celebra il «World Milk Day», vale a dire la Giornata Mondiale del Latte, con una tavola rotonda a cui partecipano alcuni dei massimi esperti del settore.

Insomma: Cremona riavvolge il nastro «dal frigorifero alla stalla» con due eventi che racchiudono una delle principali vocazioni del territorio. Perché il settore lattiero caseario è uno dei perni essenziali dell’economia della provincia di Cremona, sempre più all’avanguardia sul fronte dei processi produttivi e indirizzato con crescente successo verso il soddisfacimento delle esigenze dei consumatori.

Questa mattina si parte dal formaggio, con una grande rassegna che mira a combinare gastronomia e cultura: nella vasta area espositiva si possono scoprire, assaggiare e acquistare prodotti caseari distintivi che provengono da tutto il Belpaese, mentre in varie location della città — con il PalaCheese di piazza Roma come punto di riferimento — sono in programma incontri e degustazioni, contest e laboratori. Mercoledì prossimo, invece, parola alla scienza, alla politica e alla rappresentanza di categoria: alle 9.30, nel Padiglione 1 del Centro Congressi di CremonaFiere, la tavola rotonda organizzata dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi insieme all’Università Cattolica è dedicata al percorso del latte dal produttore al consumatore.

MASSOBRIO E FUSCA

Gli stand in tutto il centro, le animazioni, i convegni a tema sul settore caseario e sull’agroalimentare, gli appuntamenti da non perdere. E poi gli eventi particolari con gli ospiti d’eccezione. Due, su tutti: la consegna del premio «Ambasciatore del Gusto» a Paolo Massobrio, scrittore e gastronomo italiano fondatore di Golosaria; e il premio «Oscar del Formaggio» a Federico Fusca, che si posiziona nella top ten degli Italian Food Influencer secondo Forbes.