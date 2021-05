Casalmaggiore, arrivata in Duomo la bara di Daniele

CASALMAGGIORE - È arrivata alla 15,20 davanti al Duomo di Santo Stefano la bara di Daniele Tanzi, il 18enne ucciso la scorsa settimana a Parma da Patrick Mallardo. Ad accogliere il feretro, trasportato dall’ospedale di Parma dall’impresa di onoranze funebri Mantovani, il parroco, don Claudio Rubagotti.

Presenti alcuni parenti e amici che si sono soffermati per alcuni minuti in raccoglimento nei primi banchi dell’edificio sacro. Presenti alcune amiche di Daniele, tra quelle che hanno composto il cartellone con le sue foto per la bacheca di vicolo Centauro.

Sulla bara, bianca, è stata posata la foto di Daniele e poi un cuscino di fiori. Le esequie si terranno domani mattina con inizio alle 10. Al termine della liturgia funebre è prevista la sepoltura nel cimitero locale.