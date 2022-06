Fiat 500 d'epoca, il 7° raduno domenica 5 giugno

GUSSOLA - Sarà destinato alla Casa Giardino di Casalmaggiore il ricavato del 7° raduno di Fiat 500 d’epoca, costruite dal 1957 al 1974, organizzato per domenica 5 giugno dal Fiat 500 Club Italia di Garlenda, fondato nel 1984 da Domenico Romano, capitanato ora dal presidente Maurizio Giraldi coadiuvato dall’impegno di Domenico Romano. Il Coordinamento di Cremona e Provincia è diretto dal coordinatore-fiduciario.

Una passata edizione del raduno di Fiat 500 d'epoca a Gussola

Sante Granelli e dai suoi fidati collaboratori e componenti del personale di servizio. “Le 500 a la Ghisola” è il primo appuntamento post emergenza sanitaria. “Sono stati autorizzati dal Comune, che ringraziamo, 60 equipaggi - spiega Granelli -. Grazie alla collaborazione di alcuni Comuni limitrofi e Associazioni, il giro turistico si estenderà per una cinquantina di chilometri. Siamo soddisfatti anche perché da questo raduno abbiamo il nostro logo personalizzato, disegnato e stilizzato da Roberto De Capitani direttamente in “Fiat 500 Club Italia”, dietro le nostre indicazioni, come le “4 T” e l’immancabile violino sulla 500 del nostro Edgar Russ”.

È previsto un aperitivo a Pescarolo ed Uniti grazie alla collaborazione della Pro loco e dell’associazione sportiva locale e del nostro socio Attilio Roberto Barbieri. Il percorso si snoderà tra Torricella Del Pizzo, Motta Baluffi, Cingia de’ Botti, fino a Pescarolo e nel ritorno passando per Pieve Terzagni, Cappella de’ Picenardi sino al Cremona Circuit Angelo Bergamonti di San Martino del Lago dove, dopo il giro in pista, saremo ospitati dal Ristorante Stradivari. “Il personale di servizio - osserva Granelli - come sempre sarà composto da poche persone ma sicure e fidate. Manca purtroppo la presenza dell’amico Mauro Frigeri Mauro, che è sempre stato disponibile e di solito sempre al mio fianco”.

Una passata edizione del raduno di Fiat 500 d'epoca a Rivarolo del Re

I responsabili di percorso saranno Ruggero Francavilla e Roberto Barbieri. Il percorso "è stato simulato ben 3 volte e non abbiamo grosse difficoltà. Errichetta, consorte di Barbieri sarà con noi al tavolo delle iscrizioni per le operazioni preliminari e per la segreteria. Saranno presenti anche Aureliano Casartelli e Pierfranco Bozzetti. Dalle 8.00 alle 9.15 circa saranno effettuati i controlli. “Grazie alla 'Tazio Magni' di Gussola che ci ha prestato la sede in centro a Gussola. Non mancherà la supervisione dei collaboratori-fiduciari Fabrizio Menarbin per Mantova, Renato Valbusa per Lado di Garda bresciano, Cesare Origani per OltrePo pavese, Agostino Pellegrino per Milano est. Le colazioni saranno predisposte dal bar Sole. “Il nostro decano Raul Tentolini ci onorerà della sua presenza”, riferisce Granelli. Info 347-4663892 (Sante) o 347-4778498 (Roberto).