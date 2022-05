Fai: Maria Verga Bandirali e l’arte del Rinascimento lombardo

CREMA - Mercoledì 11 maggio alle 17.00 in sala Pietro Da Cemmo al Museo Civico si terrà la conferenza su Maria Verga Bandirali, studiosa cremasca dell’arte del Rinascimento lombardo, moderata da Paola Venturelli, docente dell'Università di Verona. Intervento introduttivo di Valerio Ferrari, presidente del Museo della Civiltà Contadina di Offanengo, fondato dalla stessa Bandirali.

MARIA VERGA BANDIRALI

Studiosa instancabile e rigorosa in vari e differenziati campi della ricerca storica, documentale, artistica, archeologica, demologica, territoriale, appuntata soprattutto sul territorio cremasco, Maria Verga Bandirali, nella sua lunga e produttiva attività, ha contribuito in modo determinante e originale alla conoscenza e alla rivalutazione di innumerevoli aspetti, circostanze, patrimoni materiali e immateriali che fanno del Cremasco un'area geografica e storica con suoi caratteri specifici. La sua costante partecipazione attiva alla vita culturale locale le ha consentito, con speciale lungimiranza, di dare inizio e forma, tra le altre cose, anche al Museo della civiltà contadina di Offanengo. Un luogo fisico, ora ospitato in una spaziosa cascina posta al margine meridionale dell'abitato storico, in cui raccogliere e conservare la memoria materiale di una comunità di ambiente prettamente rurale, in cui tuttavia continua a riflettersi e a concretizzarsi la sapienza di un mondo passato che ancora può trasmettere alla nuove generazioni consapevolezze di vita e valori sociali troppo spesso trascurati, se non disdegnati, ma che rimangono alla base della convivenza di ogni popolo civile. Ed è questo il messaggio in cui Maria Verga Bandirali ha sempre creduto e che ha sempre voluto tramandare ai suoi allievi, ai suoi amici, alla comunità intera, con slancio e dedizione.



PAOLA VENTURELLI, UNIVERSITÀ DI VERONA



Storica dell’arte, insegna Storia dell’Oreficeria all’Università di Verona. Principali argomenti dei suoi studi sono il collezionismo, la storia del costume e delle arti applicate, Leonardo da Vinci e le arti preziose. Ha pubblicato volumi monografici, saggi e articoli per atti di Convegno internazionali, in volumi miscellanei e in riviste specializzate, facendo parte del Comitato Scientifico di importanti esposizioni sia in Italia che all’estero. Ha organizzato e curato mostre, allestendo e studiando raccolte presso diversi Musei, in Italia e all’estero. È Responsabile Scientifico della Fondazione Gianmaria Buccellati. Argomento del suo intervento sarà la figura della Professoressa Maria Verga Bandirali, recentemente scomparsa, quale storica dell’arte, il metodo e gli argomenti sviluppati nella sua lunga e proficua carriera di studiosa.

INFORMAZIONI

Per accedere alla sala è richiesta la mascherina FFP2 correttamente indossata. Per informazioni e-mail crema@delegazionefai.fondoambiente.it. Chi lo desidera potrà iscriversi o rinnovare l’iscrizione al FAI-Fondo pe l’Ambiente Italiano fondazione senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell’arte, della natura e del paesaggio italiani.