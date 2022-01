Estudiantina, rinviato a data da definire il Concerto dell'Epifania

CASALMAGGIORE - Il consiglio direttivo della Società Musicale Estudiantina, all'unanimità, in considerazione della attuale situazione dell'emergenza sanitaria, ha deciso di rinviare a data da definire il Concerto dell'Epifania previsto per la serata di domani. L’appuntamento era previsto per le 21 nel Duomo di Santo Stefano a Casalmaggiore con il patrocinio del Comune, della Pro loco e delle parrocchie di Santo Stefano e San Leonardo con l’Orchestra Filarmonica di Mantova e il Coro Estudiantina di Casalmaggiore. In programma c'era l'esecuzione della Messa in Re maggiore opera 86 di Antonín Dvořák. La situazione dei contagi ha indotto il consiglio dell'Estudiantina a sospendere l'evento.