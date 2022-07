Ubriaco: lascia la sua auto in mezzo alla strada, scende e crolla per terra

CASALE CREMASCO - I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 45 anni risultato positivo all’alcoltest con un valore molto alto. Verso le 21 del 21 luglio la pattuglia della Radiomobile è intervenuta nel centro abitato di Casale Cremasco-Vidolasco perché era stato segnalato un uomo che era arrivato in auto e si era fermato con il veicolo al centro della carreggiata. E’ sceso dalla sua auto barcollante ed è caduto per terra. I militari lo hanno trovato sdraiato per terra che dormiva e lo hanno svegliato. E hanno capito immediatamente che il 45enne non era nelle condizioni psicofisiche per poter guidare presentando difficoltà nei movimenti, mancanza di coordinazione ed eloquio incomprensibile.

Tenuto conto che era arrivato sul posto alla guida del veicolo, è stato sottoposto alle verifiche con l’etilometro e l’apparecchiatura ha eliminato ogni dubbio. L’esito dell’accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico che superava di oltre cinque volte il limite per mettersi alla guida, pari a 2,60 g/l. I militari sono quindi intervenuti penalmente con una denuncia all’Autorità Giudiziaria per la guida in stato di ebbrezza e amministrativamente con il ritiro della patente, con una maximulta e il sequestro della sua auto ai fini della confisca. Fortunatamente il comportamento dell’uomo, che si era messo alla guida nonostante avesse bevuto in maniera abbondante, non ha provocato danni a cose o persone.