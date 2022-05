Ubriaco, cade e si ferisce alla testa: 51enne trasportato in ospedale

PANDINO - Ubriaco, tanto da non reggersi in piedi, cadere rovinosamente a terra e procurarsi un profondo taglio in testa, all'altezza di un orecchio, tanto che in un primo momento era stato ipotizzato fosse stato ferito da un'arma da taglio. A finire in ospedale a Lodi, ieri notte alle 4, è stato un 51enne, trovato a terra in via Palestro, nel centro storico del paese, a due passi da via Umberto I. Sul posto i soccorritori e il medico del 118. Le successive verifiche dei carabinieri hanno chiarito che non c'era stata alcuna aggressione.