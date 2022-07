Controlli stradali, tre denunce per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente

CREMONA - Proseguono e sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte delle Compagnie dei Carabinieri della provincia di Cremona, con l’impiego di numerose pattuglie nel capoluogo e nei comuni della provincia nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e con una particolare attenzione alle condotte di guida disattente, imprudenti o alterate da alcol e droghe al fine di incrementare i livelli di sicurezza e ridurre l’incidentalità stradale, tema di assoluta priorità per l’Arma dei carabinieri. Il bilancio dei servizi svolti è di tre persone denunciate, due per guida sotto l’influenza di alcol e una per guida senza patente. Numerosi i posti di controllo eseguiti nei luoghi nevralgici del territorio e lungo le statali.

Per quanto riguarda le due guide in stato di ebbrezza hanno operato i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Crema e della Stazione di Gussola, tenuto conto che tutte le pattuglie presenti sul territorio hanno effettuato controlli stradali approfonditi finalizzati alla verifica dello stato di idoneità psico-fisica alla guida. Nel primo caso i militari di Crema sono intervenuti dopo le 22 del 15 luglio a Castel Gabbiano per un incidente all’incrocio tra la SP 15 e la SP 11. In particolare un’auto ha tamponato un altro veicolo senza causare feriti. Ma quando sono arrivati i Carabinieri i conducenti sono stati sottoposti al test dell’etilometro e uno dei due è risultato positivo con un tasso di oltre 0,90 g/l. Avuto l’esito del suo stato di alterazione durante la guida e tenuto conto degli aumenti di pena previsti per chi provoca un incidente stradale nell’orario notturno compreso tra le 22 e le 7, i militari lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria e hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida.

Nel secondo caso si è trattato di un automobilista che, a seguito dell’abuso di alcol, ha causato un sinistro stradale autonomo, riportando lesioni e risultando positivo ai controlli clinici. I Carabinieri della Stazione di Gussola, al termine degli accertamenti, hanno denunciato un cittadino italiano di 41 anni. L’uomo, alle 13.30 circa del 3 luglio scorso, alla guida della sua moto ha avuto un incidente stradale nel comune di Casalmaggiore, lungo la SP 420. L’incidente fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze tenuto conto che è rimasto ferito il solo motociclista che ha comunque riportato lesioni lievi, per pochi giorni di cure. Il 41enne quel giorno viaggiava alla guida della sua moto e ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa fuori strada. A seguito dell’urto la moto è rimasta danneggiata e per il conducente è stato necessario l’accompagnamento in ambulanza al pronto soccorso di Casalmaggiore. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Gussola che hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei confronti del motociclista gli accertamenti specialistici volti a verificare l’eventuale stato di ebbrezza. E proprio attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico pari a oltre 1,50 g/l. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida i militari lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria e hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida e al sequestro della moto finalizzato alla confisca.

Nel corso di questi controlli, i Carabinieri della Stazione di San Daniele Po hanno denunciato per guida senza patente un cittadino straniero sorpreso a guidare lungo la SP 85 pur essendo privo di patente. La pattuglia ha fermato l’uomo alla guida di un mezzo e lo ha controllato. L’uomo, un 28enne, non ha mostrato la patente e da un controllo in banca dati i militari hanno accertato che guidava nonostante fosse sprovvisto di patente perché mai conseguita e che si trattava della seconda occasione perché già accaduto nel febbraio di quest’anno. Tenuto conto che era la seconda violazione commessa nel biennio, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona.