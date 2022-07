Fuggono all'alt a Treviglio, bloccati a Crema: scacco agli spacciatori

CREMA - Operazione antidroga dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema portata a termine nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei furti e al contrasto alla vendita di stupefacenti, conclusa con l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga di un cittadino straniero di 21 anni, senza fissa dimora e clandestino sul territorio nazionale. La sera del 18 luglio, verso le ore 20, sulla SP 415 Paullese nei pressi di Bagnolo Cremasco, i militari della Radiomobile hanno intercettato due persone a bordo un’auto che poco prima era scappata all’alt dei Carabinieri di Treviglio. La pattuglia ha intimato l’alt alla Toyota Corolla, per procedere al controllo degli occupanti, ma per tutta risposta il conducente ha accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Nel percorrere la tangenziale di Crema il conducente del veicolo inseguito, a forte velocità, ha più volte invaso la corsia opposta per sorpassare dei mezzi più lenti che potevano essere di ostacolo alla sua fuga, mettendo in serio pericolo gli altri utenti della strada. Giunti presso il cavalcavia per Capergnanica, i fuggitivi, con una manovra pericolosissima, si sono immessi contromano sempre inseguiti dalla pattuglia dei Carabinieri. Finché i due fuggitivi hanno tentato di ritornare sulla tangenziale, ma chi era alla guida, a causa della manovra effettuata a velocità eccessiva, ha perso il controllo del mezzo che è finito nel fossato a margine della carreggiata. I due occupanti del veicolo, ormai fermo per i danni subiti, hanno aperto le portiere e si sono lanciati giù dall’auto. Approfittando della presenza di un campo di mais, il conducente è riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce, mentre il passeggero, il 21enne appunto, è stato raggiunto e bloccato.

I carabinieri hanno perquisito il mezzo, di proprietà di una società di noleggio, e davanti al sedile anteriore lato passeggero è stato trovato uno zainetto al cui interno sono stati rinvenuti due panetti di eroina per un peso complessivo di ben 530 grammi e un panetto di hashish del peso di 100 grammi, tutto posto sotto sequestro. Il 21enne fermato è risultato senza fissa dimora, privo di documenti e privo di valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

Portato presso la caserma di Crema, il giovane è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso il carcere di Cremona in attesa della convalida dell’atto avvenuta il 20 luglio e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Dagli accertamenti tecnici effettuati sulla droga sequestrata, è stato accertato che dai 530 grammi di eroina sarebbe stato possibile ottenere circa 1.500 dosi che ai due avrebbero procurato un notevole guadagno.