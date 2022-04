Spacciano droga in campagna: arrestati dai carabinieri

CREMA - Contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel cremasco: non si ferma l'attività dei carabinieri della Compagnia di Crema.

Nei giorni scorsi è stato effettuato, dai militari della Stazione di Camisano con l’appoggio delle pattuglie della Radiomobile, uno specifico servizio nelle campagne tra Camisano e Vidolasco, nel corso del quale è stato individuato il luogo dove due cittadini marocchini, pensando di non essere visti, cedevano le dosi di droga.

Un cunicolo di una roggia priva di acqua era il nascondiglio perfetto per dare corso all’attività criminosa. I militari appostati nelle immediate vicinanze sono quindi riusciti a documentare l’attività di spaccio operata dai due.

A questo punto è scattata l’operazione che ha permesso di fermare i due cittadini marocchini, entrambi senza fissa dimora, un 22enne ed un 27enne, nonostante abbiano anche cercato di scappare.

Tutta l’attività effettuata e documentata, il recupero di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, del materiale per il confezionamento e di denaro in contanti, sicuro provento dello spaccio, hanno portato all’arresto dei due giovani, arresto confermato in sede di rito direttissimo a seguito del quale hanno patteggiato la pena di 1 anno con multa di 1.400 euro. La pena è stata sospesa.