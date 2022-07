Boom di gatti, via alle sterilizzazioni

PIANENGO - Troppi gatti in paese, in particolare nelle due colonie feline che hanno visto crescere rapidamente la popolazione di mici e si trovano in via Vittorio Veneto, nell’area adiacente al parco dedicato ai Nuovi nati. Urge un intervento per tenere sotto controllo la popolazione, innanzitutto per questioni igienico sanitarie e poi per evitare spiacevoli episodi legati all’investimento sulle strade degli animali o ai decessi per malnutrizione.

Il Comune si è affidato all’associazione Miagolandia di Mediglia, in provincia di Milano. I volontari si occuperanno sino a fine anno del sostentamento delle colonie, delle prestazioni veterinarie e degli interventi di controllo delle nascite. Verranno trattati solo i gatti fisicamente idonei a questa procedura.

Tra gli altri obiettivi dell’accordo tra ente e associazione, c’è l’aggiornamento dei dati su localizzazione e consistenza delle colonie, con l’inserimento di eventuali nuove e il mantenimento di un buon standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali.

Degli interventi di sterilizzazione si occuperà l’Azienda tutela della salute Val Padana, tramite il proprio personale veterinario. L’associazione provvederà alla cattura dei gatti e lavorerà in stretto contatto con Rosanna Cappellini, che oggi è il tutore delle due colonie di felini del paese.

Infine, il Comune si impegna a riconoscere alla Miagolandia un rimborso spese di 500 euro. C’è anche la possibilità che l’ente aumenti il budget, integrando dunque la cifra pattuita, nel caso di ulteriori interventi necessari per la salvaguardia delle colonie feline.