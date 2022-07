Consorzio.IT guarda a Lodi: Bergamaschi fa da sponsor

CREMA - Il primo passo verso una stretta collaborazione tra due città geograficamente molto vicine – sono separate da nemmeno 15 chilometri – ma sempre rimaste distanti, senza mai unire le forze per raggiungere obiettivi di interesse comune.

Il braccio operativo della sinergia tra Crema e Lodi, che caratterizzerà i prossimi cinque anni, sarà Consorzio.IT, società dei Comuni cremaschi specializzata in consulenza e progettazione di infrastrutture. Consorzio.IT è anche un punto di riferimento per tutti gli aspetti informatici, compresa la mediazione con i fornitori dei Comuni oltre ad occuparsi delle gare di appalto.

La riunione die sindaci che ha sancito la ritrovata unità del Cremasco nella società consortile

L’incontro in Comune, tra il sindaco Fabio Bergamaschi, il collega di Lodi Andrea Furegato e il presidente della Provincia lodigiana Fabrizio Santantonio, ha gettato le basi per questa intesa.

«Ho invitato a partecipare anche i dirigenti di Consorzio.IT – chiarisce lo stesso Bergamaschi – convinto che la società possa essere un valido appoggio per sviluppare i molti punti in comune tra le due città, sinergie che sono attivabili in svariati campi: dall’offerta turistica alla formazione, dalla sanità alla mobilità, sino all’energia. Consorzio.IT è un centro di competenze che può lavorare sui temi della transizione energetica e ambientale in senso lato e digitale, avendo un know how molto marcato. Può diventare il braccio operativo anche per Lodi e il suo territorio, a partire dalla partecipazione a bandi».

La riunione, ospitata nell’ufficio di Bergamaschi, è stata un primo appuntamento informale. Si dovrà ora coinvolgere anche la Provincia di Cremona, peraltro già protagonista di un accordo con l’ente gemello lodigiano per la realizzazione della pista ciclo pedonale che collegherà le due città, correndo parallela alla strada provinciale Crema-Lodi.

«Si è aperta una prospettiva che va coltivata negli anni, partendo anche da un coordinamento delle iniziative culturali – aggiunge Bergamaschi –: nell’immediato si può cominciare dall’offerta reciproca in questo settore. Poi, andrà integrata la ciclabile Crema-Lodi nel reticolo delle piste sovra comunali predisposto da Consorzio.IT. Inoltre ci sono interessi condivisi per i bandi sulle comunità energetiche. Noi e Lodi potremmo presentare candidature unitarie. Ritengo significativa la visita ricevuta. L’incontro si è svolto in un clima ottimale, nessuna gelosia, nessuna questione legata ai confini. Ci sono pre condizioni per lavorare in sinergia, andranno ora concretizzate e messe a terra».