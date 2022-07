Parte il tour InSalute, LloydsFarmacia e Comune di Cremona per la cultura della prevenzione

CREMONA - La prevenzione dei melanomi è il tema trattato quest’anno nel camper LloydsFarmacia, la struttura itinerante pensata per portare tra le cittadine e i cittadini la cultura della prevenzione e della salute. Dopo una pausa dovuta all’emergenza pandemica, in cui il camper è stato impiegato per erogare tamponi antigenici in alcune città, i farmacisti e gli specialisti a bordo del camper sono pronti a fornire nuove consulenze.

LloydsFarmacia ha deciso di rinnovare il suo impegno fornendo, a costo zero per l’Amministrazione di Cremona, un nuovo progetto per la salute dei cittadini, essendo nella natura delle Farmacie partecipate comunali rappresentare un riferimento per le persone grazie ad una consulenza del farmacista e ad una serie di iniziative dentro e fuori le Farmacie. Per LloydsFarmacia, che grazie alla capillarità nelle città in cui opera offre un servizio di prossimità, la consapevolezza di essere parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale è vissuta come un impegno fondamentale.

Il progetto di consulenza itinerante torna per il quinto anno con una giornata dedicata alla prevenzione dei melanomi oltre a vari consigli per mantenersi in salute. Il Camper sarà presente in Piazza Stradivari a Cremona durante i “Giovedì d’Estate”, iniziativa che da un quarto di secolo anima il centro storico, nella giornata del 21 luglio dedicata al benessere.



“Ringrazio per la presenza e la collaborazione Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia. Già negli anni passati abbiamo aderito al progetto Social Camper una opportunità per la città e per la salute di tutti. Il Social Camper si inserisce nel più ampio rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e LloydsFarmacia che in questi anni è cresciuto e si è consolidato con l’obiettivo comune di promuovere il benessere delle persone” dichiara Rosita Viola, Assessora alle Politiche Sociali e della Fragilità del Comune di Cremona.

Nato cinque anni fa nel Comune di Milano e realizzato a costo zero per le amministrazioni coinvolte, grazie alla collaborazione virtuosa di Energie Sociali Jesurum e di LloydsFarmacia in sinergia con partner privati, il Social Camper ha raggiunto diverse città tra cui Bologna, Prato e Cremona offrendo a migliaia di cittadini consulenze ed esami gratuiti, oltre a consigli e materiali informativi utili a sensibilizzare in tema di salute e benessere della persona. Da quest’anno, inoltre, grazie all’ulteriore impegno del Gruppo Admenta Italia, per i cittadini sarà possibile fare un piccolo screening gratuito, un passo avanti unico nell’approccio alla prevenzione.

“La prevenzione è ed è sempre stata al centro delle nostre attività. Si tratta per noi di una priorità assoluta, in farmacia e non solo. Grazie alla nostra app Lloyds, ai servizi digitali di informazione, consulenza e di supporto all'aderenza alle terapie, raggiungiamo una platea sempre più ampia di persone interessate a informazioni su corretti stili di vita, per la salute e il benessere. La campagna itinerante, con il camper InSalute va proprio in questa direzione. Il melanoma, in particolare, è il più aggressivo dei tumori cutanei e la sua incidenza è in aumento. La sensibilizzazione su questo tema può rivelarsi particolarmente importante." è il commento di Arianna Furia, Direttore Vendite Retail del Gruppo Admenta Italia - LloydsFarmacia.

ll progetto è realizzato a costo zero per l’Amministrazione, grazie al contributo di LloydsFarmacia e di Gruppo L’Oreal. Patrocinato e supportato dal Comune di Cremona, il progetto è promosso da LloydsFarmacia in collaborazione con Energie Sociali Jesurum.