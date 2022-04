Giornata mondiale della salute, screening gratis da LloydsFarmacia

CREMONA - Nelle Farmacie Lloyds, aprile è il mese della Prevenzione. Sono stati presentati oggi, alla presenza del Sindaco Gianluca Galimberti e dell'Assessore Rosita Viola, i servizi di prevenzione offerti da LloydsFarmacia per il mese di aprile: in occasione della Giornata mondiale della Salute – che come ogni anno si celebra il 7 aprile – LloydsFarmacia sceglie di dedicare un mese alla Prevenzione con autotest gratuiti per i cittadini. Per tutto il mese di aprile, per tutta la cittadinanza, autotest gratuiti e accessibili su prenotazione per Glicemia, Pressione e Colesterolo, in 15 LloydsFarmacia presenti sul territorio della provincia di Cremona. È possibile accedere a questi autotest previa prenotazione da effettuare tramite App Lloyds, sezione Servizi, o contattando direttamente la Farmacia di riferimento (elenco di tutte le 145 LloydsFarmacia a livello nazionale aderenti all’iniziativa: https://issuu.com/admentaitalia/docs/farmacie_salute_e_prevenzione).

Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare dopo due lunghi anni, in cui il Covid‐19 e le priorità legate alla pandemia hanno troppo frequentemente fatto passare in secondo piano le fondamentali attività di prevenzione di routine, necessarie sempre, e in particolare per le fasce di popolazione più a rischio. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, infatti, sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri ‘killer’.



«Ringraziamo LlyodsFarmacia per l'iniziativa organizzata anche a Cremona, per l'opportunità offerta ai cittadini di controlli gratuiti in termini di prevenzione» dichiara Rosita Viola, Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità del Comune di Cremona. «La promozione della salute e il benessere individuale e collettivo implica l'impegno di tutti, ciascuno con le proprie competenze, a maggior ragione se pensiamo a quanto vissuto con la pandemia e alla funzione di presidio svolta dalle farmacie in diversi ambiti. Con il Sindaco Gianluca Galimberti abbiamo accolto l'invito e aderito all'iniziativa condividendone gli obiettivi».



«Abbiamo deciso di celebrare la Giornata mondiale della Salute con un gesto concreto di attenzione verso la cittadinanza intera, confermando ancora il nostro impegno per la Prevenzione» commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia. «La Prevenzione è sempre necessaria, ma lo è ancor di più dopo due anni in cui la pandemia ha reso meno facile l’accesso ai servizi e ai controlli di routine. Con questa iniziativa, noi di LloydsFarmacia abbiamo scelto di rinnovare la nostra visione di farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno. Ogni giorno, in particolare in questa fase ancora delicata, vogliamo essere vicini ai cittadini. Per il mese di aprile, intendiamo esserlo ancora di più, certi che la prevenzione debba essere una priorità. L’invito alla cittadinanza è di valorizzare quest’opportunità per monitorare parametri decisivi per la propria salute. Un grazie alle nostre farmaciste e ai nostri farmacisti impegnati sul campo e ai partner che ci affiancano in questa campagna di prevenzione gratuita».



L’autotest del Colesterolo è offerto in collaborazione con Danacol di Danone, che ha scelto di unirsi a LloydsFarmacia in questa campagna di prevenzione gratuita. «Per ridurre il colesterolo, uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare, è importante uno stile di vita sano e una corretta alimentazione. Danacol è da sempre impegnato a supportare campagne di prevenzione per sensibilizzare gli italiani sull’importanza di prendersi cura della propria salute attraverso checkup e controlli regolari e da oggi siamo ancora più vicini ai bisogni delle persone con un integratore, Danacol Plus+, presente in farmacia - afferma Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato di Danone Company Italia e Grecia -. Siamo lieti che un partner di primo piano come LloydsFarmacia sia al nostro fianco per sensibilizzare sempre di più gli italiani all’importanza dei controlli di routine come la misurazione del colesterolo».