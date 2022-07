Camion carico di pneumatici si ribalta e prende fuoco

ANNICCO - Strada bloccata e incendio in corso lungo la provinciale 47 che collega Annicco e Soresina. Secondo le prime testimonianze giunte ai vigili del fuoco, un camion che trasportava pneumatici si sarebbe ribaltato e avrebbe preso improvvisamente fuoco.

La situazione è molto delicata perché il carico è altamente infiammabile e dunque i pompieri cremonesi si sono immediatamente mobilitati in gran forze per circoscrivere il rogo e mettere l’area in sicurezza.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, non si sono registrati feriti. Per domare completamente le fiamme ed estinguere l’incendio saranno probabilmente necessarie diverse ore.