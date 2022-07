Auto in fiamme, incendio domato dai vigili del fuoco

CREMA - Auto in fiamme stanotte in via Gaeta all'altezza dell'incrocio con il viale di Santa Maria. Secondo le prime informazioni la vettura era parcheggiata su uno sterrato. L'incendio si è sviluppato intorno a mezzanotte e 30 ed è stato domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri. A bordo del veicolo non c'era nessuno restano da stabilire le cause del rogo.