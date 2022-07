Scontro tra auto sulla Giuseppina all’incrocio con via XXIV aprile, due feriti

CINGIA DE’ BOTTI - Uno scontro tra due auto - una Fiat Idea è una Renault - è avvenuto lungo la provinciale 87 Giuseppina, all’incrocio con via XXIV aprile, alle ore 11,20. Sul posto Polstrada di Casalmaggiore, carabinieri per la viabilità, Padana soccorso, vigili del fuoco. Due i feriti, un uomo e una donna, trasportati all’ospedale con codice giallo per lesioni di media gravità.