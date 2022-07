Decibel notturni, ancora problemi: ultimo avviso del sindaco

SONCINO - Un fine settimana tutto sommato tranquillo, se messo a confronto coi precedenti, ma non privo di problemi.

Il bilancio della movida soncinese di via Brescia non è ancora all’insegna della tranquillità: un venerdì da incubo coi residenti della direttrice per Orzinuovi che non hanno chiuso occhio a causa della musica proveniente dai locali, un sabato tutto sommato gestibile e una domenica silenziosa.

Insomma, le segnalazioni continuano ad accumularsi sulle scrivanie del municipio piazza Garibaldi: «Nella serata di venerdì i residenti hanno segnalato, ancora una volta, musica molto alta — riporta il sindaco Gabriele Gallina —: abbiamo svolto nel weekend appena trascorso, in collaborazione con la Polizia locale, i controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Le analisi fonometriche da parte dell’Arpa consentiranno di intervenire sui locali che hanno trasgredito alle norme».

Si va migliorando, ma non basta. Da due sere a settimana a volume insostenibile, si passa a sonni turbati nel 50% dei casi. Statisticamente potrà pure sembrare un calo drastico e in effetti lo è, ma gli inquilini della strada per la Bassa, che sabato mattina si sono svegliati con l’emicrania, potrebbero dissentire. E infatti hanno fatto nuovamente sentire la loro voce. I tentativi di conciliazione da parte dell’amministrazione comunale, comunque, non sono mancati. Si è partiti un mese fa con l’appello a moderare i volumi. Poi la richiesta si è trasformata in un ordine. E alla fine l’ultimatum.

Adesso trovare un punto d’incontro pare ormai impossibile, considerando che si è già arrivati al momento in cui l’ente pubblico è stato costretto ad attivare fuori orario i suoi agenti per collaborare coi carabinieri di via Milano e della Compagnia di Crema, più volte arrivati in alcuni dei locali della zona nel corso dell’ultimo periodo. Nel frattempo, peraltro, è pure stata staccata una sanzione ma le acque paiono non essersi calmate o, almeno non a sufficienza.

L’ultima spiaggia, già paventata da piazza Garibaldi, sarebbe la revoca temporanea della licenza per le discoteche e le attività che ospitano eventi notturni. Una misura estrema, ad hoc, che dovrebbe però avere come base la prova oggettiva di una rilevazione fonometrica da parte dei tecnici Arpa e il via libera della Prefettura. Qualcosa che, pur lasciato come deterrente finale, non è impensabile: l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente che si occupa anche di inquinamento acustico, infatti, sta già monitorando la situazione e non è esclusa una prossima sortita sull’Oglio.

Decisivo, insomma, sarà il prossimo fine settimana. Ormai da ambo le parte si sono giocate tutte le carte. Non resta che attendere per scoprire se a vincere sarà stata la via del dialogo, oppure quella delle contravvenzioni.