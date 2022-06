Alcol e droga: controlli a raffica dei carabinieri nel weekend: tre denunce

CREMA - Per i Carabinieri della Compagnia di Crema quello appena trascorso è stato un weekend molto impegnativo in particolare modo attraverso l’intensificazione delle verifiche su strada e il rafforzamento dei controlli in orari serali e notturni con particolare attenzione ai principali luoghi della movida del territorio e al contrasto degli abusi legati al

Il bilancio dei servizi e dei controlli effettuati è di tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, per oltraggio e danneggiamento e per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

PRIMA DENUNCIA

La prima vicenda ha riguardato i Carabinieri della Stazione di Romanengo che, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 27 anni, residente in provincia.

L’uomo, il 18 giugno scorso, alla guida della sua auto ha avuto un incidente stradale nel centro abitato di Castelleone.

L’incidente fortunatamente non ha provocato conseguenze fisiche all’uomo tenuto conto che l’automobilista non ha subito lesioni.

Il 27enne, verso l’01.30 della notte, viaggiava alla guida della sua auto con direzione da Soresina a Crema e, giunto in centro paese, per la precisione in piazza Vittoria, ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa su una quercia.

A seguito del violento impatto l’auto è rimasta gravemente danneggiata e quasi completamente distrutta, ma il 27enne è sceso dal mezzo illeso e non è stato necessario accompagnarlo in ospedale.

Sul posto, per la viabilità e i rilievi, sono intervenuti i militari della Stazione di Romanengo che, tenuto conto della dinamica dell’incidente stradale e delle condizioni psicofisiche del conducente, hanno effettuato il test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di 1,33 g/l. Avuto il riscontro sul suo stato di alterazione durante la guida e tenuto conto degli aumenti di pena previsti per chi provoca un incidente stradale in orario notturno compreso tra le 22 e le 07, i militari lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria e hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida e al sequestro della sua auto.

SECONDA DENUNCIA

I Carabinieri della Stazione di Montodine hanno invece denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato una cittadina italiana di 25 anni.

Verso le 5 del 19 giugno la Centrale Operativa dei Carabinieri di Crema ha inviato la pattuglia nel parcheggio della discoteca Magika di Bagnolo Cremasco perché era stato segnalata una rissa.

Giunti sul posto, i militari hanno notato la presenza di un’ambulanza e dei sanitari che stavano curando un ragazzo che risultava ferito. In quel frangente la pattuglia ha identificato delle persone, clienti e curiosi non interessati al fatto precedente, e tra questi era presente una ragazza di 25 anni che, apparentemente senza alcun motivo, ha iniziato a inveire contro i militari, insultandoli ripetutamente e gettando sulla faccia di uno di loro il contenuto di un bicchiere che aveva tra le mani.

Per questo motivo, tenuto conto che la donna non ha inteso fornire le proprie generalità, hanno deciso di accompagnare la 25enne nella caserma di Crema per l’identificazione. Qui ha continuato a insultare e minacciare i carabinieri e, in preda a uno scatto d’ira, ha colpito con dei pugni la porta della sala d’attesa, danneggiandola. Per la 25enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

TERZA DENUNCIA

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina di un cittadino italiano di 50 anni. I militari, verso le 21.30, hanno notato nella via Borgo Roldi del comune di Pandino, vicino alla SP 472, un’auto che viaggiava con a bordo il solo conducente che per il suo atteggiamento ha destato dei sospetti.

I militari hanno quindi fatto accostare l’auto e hanno notato che mentre l’auto si fermava sul ciglio destro della strada il conducente ha lanciato dal finestrino un oggetto che è caduto sull’asfalto.

Recuperato l’oggetto è stato accertato che si trattava di una scatola in plastica per caramelle contenente 7 dosi in cellophane per circa 4 grammi di cocaina. La successiva perquisizione eseguita all’interno della sua abitazione non ha consentito di trovare altro.

Portato presso la caserma di Crema, lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.