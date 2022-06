Beccati alla guida ubriachi, uno con la moto provoca incidente: due denunciati

PADERNO PONCHIELLI/CREMONA - I carabinieri della Stazione di Casalbuttano, al termine degli accertamenti tecnici, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 53 anni, residente in provincia. L’uomo, il 14 maggio scorso, alla guida di una moto ha avuto un incidente stradale nel comune di Paderno Ponchielli. L’incidente fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze tenuto conto che è rimasto ferito il solo motociclista. Il 53enne quel giorno, viaggiava alla guida della sua moto sulla SP 40 con direzione da Paderno Ponchielli alla frazione Ossolaro e ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa fuori strada. A seguito del violento urto la moto è rimasta gravemente danneggiata e per il conducente è stato necessario l’accompagnamento in ambulanza al pronto soccorso di Cremona. L’uomo che ha causato l’incidente ha comunque riportato lesioni lievi, per pochi giorni di cure. I militari intervenuti, tenuto conto della dinamica dell’incidente stradale, hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei confronti del motociclista gli accertamenti specialistici volti a verificare l’eventuale stato di ebbrezza. E proprio attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 2,00 g/l. Avuto il riscontro medico, l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, gli è stata ritirata la patente di guida e la moto confiscata.

Il 14 giugno, invece, durante i consueti controlli stradali, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 29 anni, con precedenti di polizia a carico, che è stato sorpreso a guidare in stato di alterazione psicofisica a seguito di abuso di alcol. L’uomo si trovava alla guida di un’autovettura di proprietà di altra persona quando è stato fermato in via Bergamo a Cremona. La pattuglia ha notato che l’uomo non era in condizioni di guidare e lo ha sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di 1,40 g/l. E’ stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata.