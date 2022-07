Caserma dei vigili del fuoco: il cantiere rischia di saltare

CREMA - Il Comune ha stanziato 250 mila euro a favore di Consorzio IT, società pubblica subentrata alla partecipata Scrp, attualmente in liquidazione, quale compartecipazione ai costi necessari per le opere di urbanizzazione riguardanti il collegamento stradale alla nuova caserma dei vigili del fuoco, che sorgerà in via Macallé. L’intervento era già stato deliberato dal consiglio comunale nella passata amministrazione a favore di Scrp ed è ora stato riconfermato a Consorzio IT. La somma verrà erogata una volta sottoscritta la convenzione. Relativamente alla strada d’accesso al nuovo edificio, la Provincia ha già dato da tempo l'okay al posizionamento di due semafori per agevolare l'uscita dei mezzi di soccorso. L’infinito iter (va avanti da una dozzina d’anni) per la realizzazione del nuovo distaccamento dei pompieri, in sostituzione del decadente edificio di via Macello, è in attesa del bando per l’assegnazione dei lavori.

Il rendering del progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco che sorgerà a Crema in via Macallé

La lentezza con cui si procede è dovuta al fatto che per ogni passo che viene compiuto c’è bisogno del benestare del ministero dell’Interno, che finanzierà l’intervento con 1,8 milioni di euro. I tempi per ricevere le autorizzazioni da Roma sono lunghi e l’attesa si protrae. Per la procedura di ​affidamento, che rientra nella fase contrattuale, sono previsti 60 giorni, più altri 45 per la stipula del contratto. Considerato l’incedere da lumaca con il quale la macchina burocratica si muove, c’è il serio rischio che si arrivi al prossimo anno, prima di vedere l'apertura del cantiere.

Il nuovo edificio che ospiterà i pompieri sorgerà in via Macallé, su un'area di 3.625 metri quadrati a ridosso della tangenziale. La struttura sarà in tutto di 780 metri quadrati coperti, comprensivi di un'autorimessa da 300 metri quadrati. Al piano terra verranno realizzate la sala controllo, gli uffici, la cucina e gli spogliatoi. Al piano superiore, le camerate, una piccola palestra ed un deposito. All'esterno invece, i necessari locali tecnici. Inoltre ci sarà uno spazio dedicato alla sala per tenere i corsi sulla sicurezza. La stazione appaltante è la società partecipata Consorzio IT, come da mandato ricevuto dall'amministrazione comunale e dallo stesso ministero dell’Interno. Attualmente nella sede di via Macello sono in servizio 36 pompieri, che operano suddivisi su quattro turni. I mezzi a disposizione sono commisurati alle ridotte dimensioni delle rimesse e al personale disponibile. Con la nuova struttura sarà possibile potenziare il distaccamento, che serve un territorio composto da 52 Comuni e svolge circa mille interventi all’anno.