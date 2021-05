Caserma pronta sulla carta: nel 2023 la nuova sede

CREMA - «I lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco partiranno all’inizio del prossimo anno». Ad assicurarlo è Massimo Zanzi, direttore generale di Consorzio.IT, la società che ha preso il posto di Scrp, incaricata appunto della progettazione della nuova struttura. Il lungo iter burocratico ha infatti compiuto un altro, decisivo, passo avanti. E per la prima volta ci sono le immagini di come sarà il nuovo distaccamento.

«La conferenza di servizi è terminata — spiega Zanzi —: tutte le osservazioni raccolte dagli interessati alla realizzazione dell’opera sono state positive. Ora, il team di cinque progettisti del raggruppamento temporaneo di imprese sta lavorando alla stesura del progetto definitivo e esecutivo». Tempo pochi mesi, sarà pronto e si potrà dare corso al passo decisivo.

Nel 2023 i vigili del fuoco lasceranno l’attuale sede di via Macello per la nuova di via Macallè.