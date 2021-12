Vigili del fuoco, svolta per la caserma: lavori al via entro la primavera

CREMA - Entro la primavera prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco. Dopo un’altalena di annunci e retromarce, speranze e docce fredde, a 13 anni dalle prime battute è svolta nell’intricata vicenda urbanistico-amministrativa. La società partecipata Scrp-ConsorzioIT ha infatti aperto la procedura per individuare le imprese da invitare alla fase decisiva, per l’assegnazione del cantiere del distaccamento e della relativa strada di accesso. Il tutto, su mandato del ministero dell’Interno. L’appalto sarà suddiviso in due lotti, assegnati allo stesso operatore, ma che formalmente vedono due committenti distinti. Il primo è il Viminale per la realizzazione della caserma, il cui valore stimato, esclusa Iva, è di 1.283.896 euro. Il secondo è Scrp per ricavare la strada d’accesso al lotto, per altri 155.976 euro più Iva. La caserma sorgerà in via Maccallé, a ridosso della tangenziale. E l’importo complessivo a base d’asta è di 1.439.873,14 euro più Iva. La gara — come di prassi — verrà effettuata attraverso il sistema Sintel, dedicato alla pubblica amministrazione. I lavori saranno aggiudicati a chi elaborerà l’offerta economicamente più vantaggiosa. E la presentazione delle manifestazioni d’interesse si chiuderà mercoledì.