Castelvetro, per Enzo Frassi è sempre vivo il ricordo degli amici

CASTELVETRO - Una giornata per ricordare non solo un amico e una splendida persona ma anche, e soprattutto, un musicista cremonese che, adottato dal Piacentino, ha fatto la storia di due regioni col suo jazz inconfondibile. La targa per Enzo Frassi, che ha perso la vita un anno fa in un tragico incidente stradale, sarà posizionata sulla parete esterna delle scuole elementari di San Giuliano, frazione di Castelvetro. La cerimonia martedì 26 luglio alle 18. In ricordo del celebre contrabbassista Frassi, scomparso tragicamente il 26 luglio 2021 in un incidente a San Giuliano, sarà posizionata una targa sulla parete delle primarie. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di amici, che hanno raccolto fondi proprio per finanziare la realizzazione della targa autorizzata dal Comune. Una sala interna, peraltro, è già dedicata a un altro musicista, Franco Titani.



Frassi pochi mesi fa è stato ricordato, proprio a San Giuliano, anche con una messa musicata da Fabio Turchetti: il coro del Gruppo di canto popolare di Cremona e altri musicisti legati a Frassi l’hanno eseguita in occasione di quello che sarebbe stato il cinquantacinquesimo compleanno del contrabbassista.



Il maestro Frassi era molto rispettato in paese e nella città natale per il suo talento musicale e soprattutto il suo gradevole ed elegante modo di fare. La cerimonia è stata organizzata grazie alla collaborazione dell’amministrazione azione comunale di Castelvetro Piacentino, di Andrea Torresani, Danilo D'Urso, Sara Ferrari e il Bar New Garden dove si stanno già raccogliendo offerte da parte di tutti i conoscenti e gli ammiratori per una donazione all’associazione Amici del Tempo Libero di Cremona che in passatosi prodigò per procurare gratuitamente alla mamma del defunto, affetta dalla sindrome di Alzheimer un letto, un girello, una carrozzina e molti altri strumenti. Possono partecipare tutti.