San Giuliano, Messa da requiem in chiesa per ricordare Enzo Frassi

CASTELVETRO PIACENTINO - Oggi il contrabbassista Enzo Frassi (scomparso lo scorso lunedì 26 luglio a causa di un tragico incidente stradale) avrebbe compiuto 55 anni e avrebbe senza dubbio festeggiato nel modo che preferiva: con la musica. I suoi amici di sempre, fra cui diversi appassionati e affermati musicisti, hanno voluto ricordarlo nella chiesa della sua San Giuliano con una esibizione in anteprima: il coro del Gruppo di canto popolare di Cremona e altri musicisti legati a Frassi hanno eseguito in modo magistrale la Messa da requiem musicata da Fabio Turchetti, proprio in memoria di Enzo nella ricorrenza del suo compleanno. Presenti anche il sindaco Luca Quintavalla e l’assessore alla Cultura Pier Luigi Fontana.

CHI CANTA PREGA DUE VOLTE

“Si dice che chi canta prega due volte - ha premesso il parroco di San Giuliano, don Maurizio Chiesa - e in effetti non c’è modo migliore per ricordare un amico, un parente. Come Enzo, che è scomparso all’improvviso, tragicamente”. In un incidente alle porte della frazione castelvetrese, dove tanti si sono fermati per ricordarlo. “Tantissimi auguri amico mio - è stato uno dei numerosi messaggi lasciati sulla pagina Facebook di Frassi, da Carmelo Tartamella -. Non preoccuparti che prima o poi da qualche parte ci si becca e allora… swing a manetta”.