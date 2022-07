In giro con coltelli, forbici e bastoni: denunciate quattro persone

CREMONA - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, in diverse circostanze, hanno denunciato per porto abusivo di arma e possesso di chiavi alterate e grimaldelli quattro cittadini stranieri, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora. Gli interventi e i sequestri dei militari sono stati molteplici e uno dei quattro uomini è stato denunciato due volte in tre giorni.

Il primo intervento è del 4 luglio quando alle 3.15 la pattuglia ha notato un cittadino straniero di 23 anni, pluripregiudicato, che viaggiava su una bicicletta in viale Po. Quando i militari si sono avvicinati per controllarlo, l’uomo ha estratto dalle tasche una pinza tronchese e l’ha gettata in un cortile condominiale, tentando di scappare. Bloccato poco dopo, i militari lo hanno perquisito e poi hanno recuperato e sequestrato la tronchese. L’uomo è stato quindi denunciato per possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Il 7 luglio una pattuglia del Radiomobile, verso le 6, è intervenuta nei pressi della biglietteria della stazione ferroviaria perché era stato segnalato un uomo che infastidiva i viaggiatori, che aveva tra le mani un grosso bastone e che aveva svuotato un estintore presente nei locali della stazione. I militari hanno notato all’interno dei locali la polvere fuoriuscita dall’estintore, mentre l’uomo è stato segnalato nel terminale dei bus dove è stato intercettato poco dopo. L’uomo, un cittadino straniero di 32 anni, aveva tra le mani un grosso bastone che alla vista dei militari ha deciso di gettare a terra per evitare ulteriori conseguenze. Quindi i militari hanno ricostruito che oltre a essere entrato in stazione con il bastone, aveva preso un estintore e lo aveva svuotato per poi allontanarsi. Il bastone è stato recuperato e sequestrato e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Il giorno successivo, verso le 22, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Cremona ha inviato una pattuglia della Radiomobile in piazza Roma perché erano giunte le telefonate di diversi cittadini che segnalavano tra la gente due cittadini stranieri che avevano tra le mani dei grossi coltelli da cucina e spaventavano le persone sedute nei dehor dei locali pubblici. I cittadini hanno fornito una precisa descrizione dei due che sono stati intercettati e bloccati all’interno dei giardini di piazza Roma. I due sono stati identificati per un 32enne e un 35enne, entrambi stranieri, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico. Il 32enne è risultato essere la stessa persona che il giorno prima era stata bloccata nei pressi della stazione ferroviaria con un bastone. Entrambi sono stati perquisiti e al 32enne sono stati trovati due coltelli da cucina di oltre 30 centimetri e due paia di forbici che aveva nascosto sotto la maglia e nelle tasche, mentre al 35enne è stato trovato un coltello da cucina di 30 centimetri che aveva nascosto dentro una borsa. Gli strumenti da taglio sono stati sequestrati e i due uomini sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi.

L’ultimo intervento è del 10 luglio quando una pattuglia è intervenuta verso le 21.30 in una via del centro perché nel cortile condominiale era stato segnalato un cittadino straniero che urlava frasi incomprensibile e aveva tra le mani un grosso coltello. Giunti sul posto, i militari hanno contattato alcuni residenti che hanno riferito le loro preoccupazioni dovute al fatto che quella sera un uomo, poi identificato in un 37enne, palesemente ubriaco, era andato nel cortile condominiale armato di coltello e lo aveva mostrato anche ai condomini che aveva incrociato lungo le scale. I militari lo hanno trovato all’interno di una abitazione e hanno trovato anche un coltello a forma di katana della lunghezza di 40 centimetri, posto sotto sequestro. I militari hanno accertato che l’uomo portava regolarmente il coltello fuori di casa ed è stato quindi denunciato per porto abusivo di armi da taglio.