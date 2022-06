Coltello nella borsetta, denunciata una 34enne

CREMONA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per porto abusivo di armi da taglio una cittadina straniera di 34 anni.

La pattuglia, mentre transitava in via Dante, è stata fermata da un cittadino che ha segnalato due donne che litigavano animatamente in piazzale Giovanni Palatucci, di fronte alla stazione ferroviaria.

I militari sono arrivati sul posto e hanno trovato solo una delle due donne che ha confermato il diverbio, che ha riferito che l’altra donna si era allontanata ed era entrata nella stazione ferroviaria e che nella borsa portava un coltello.

I Carabinieri si sono subito recati all’interno della stazione ferroviaria e hanno cercato la donna, di cui avevano la descrizione, trovandola nei pressi del terzo binario. Fermata e identificata, le hanno chiesto se aveva con sé armi da taglio e la donna ha estratto dalla borsetta e consegnato spontaneamente ai militari un coltello di circa 20 centimetri e un cutter.

Il coltello e il cutter sono stati sequestrati e la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi da taglio.