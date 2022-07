L'appello di Marina Pizzagalli: cerco balia per 5 gattini appena nati

PIERANICA - “Cerco urgentemente una balia per svezzare cinque gattini appena nati” (che poi avranno bisogno di una famiglia). L’appello, raccolto anche dalla pagina facebook dell’associazione “Arischiogatti”, arriva da Marina Pizzagalli, residente a Pieranica, che ha salvato da morte certa cinque gattini partoriti una decina di giorni fa da una gatta nella legnaia del suo terreno. È la stessa Marina a raccontare come sono andate le cose. “Ho un terreno in affitto qui a Pieranica – dice - dove tengo i miei conigli ed un mio gatto. Succede che, trovando roba da mangiare, altri gatti arrivino in questo terreno. Una di questi gatti, forse alla sua prima cucciolata, ha partorito cinque piccoli nella legnaia otto giorni fa. Dopo qualche giorno però la gatta è scomparsa; non è più tornata, forse è morta, chi lo sa. Fatto sta che i piccoli sono rimasti soli due giorni senza essere allattati. Lo ho trovati in uno stato pietoso e li ho portati a casa mia. Per il momento me ne sto occupando io ma non posso farlo a lungo. Vivo da sola, ho ottant’anni, ho due cani di grossa taglia, un cane corso ed un meticcio, e questi gattini hanno bisogno di essere allattati ogni tot ore, giorno e notte. In pratica non mi posso più muovere. Ho anche rinunciato a partire per le vacanze per il momento. Faccio un appello affinché qualcuno si possa prendere a cuore questa situazione. Chi vuole può contattarmi al 333 4751175”.

In casi come questi il latte che sostituisce quello materno va preparato con cura e nella somministrazione va posta la massima attenzione. Marina ci sta provando, lei che è una grande amante degli animali, che definisce semplicemente “Fantastici”. “Ho avuto – continua - fino a sette cani, quasi tutti adottati. Per portarli in giro io e mio marito avevamo comprato apposta una station wagon. Ora, oltre ai miei due cani, che si chiamano Luz e Lear, ho tre conigli che ho letteralmente salvato dalla pentola alla quale erano destinati ed un gatto”.