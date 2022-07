Covid, quarta dose per gli over 60: ma l'hub di Cremona è chiuso

CREMONA - Quarta dose per gli over 60. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) hanno dato l’ok alla somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti-Covid a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili di ogni età. Il ministro della Salute, Roberto Speranza afferma: «Subito la quarta dose per gli over 60».

La dose booster potrebbe essere somministrata almeno quattro mesi dopo la precedente, con particolare attenzione alle persone che hanno ricevuto un richiamo più di sei mesi fa. Nelle loro raccomandazioni, Ecdc ed Ema non danno però indicazioni per le persone di età inferiore ai 60 anni perché «al momento non ci sono prove chiare a sostegno della somministrazione di una seconda dose». E in considerazione di una ipotetica nuova ondata autunnale, potrebbero arrivare due vaccini adattati alla nuova variante Omicron.

L'HUB DI CREMONA E' CHIUSO FINO AL 17

Nonostante il via libera alla quarta dose per gli over 60enni, al momento in provincia rimane aperto a singhiozzo solo il centro massivo vaccinale dell’ex tribunale di Crema. Inevitabile, dunque, per i cremonesi aventi diritto che vogliono sottoporsi al richiamo anti Covid 19, doversi sobbarcare decine di chilometri.

A Crema questa settimana sono previsti due pomeriggi di apertura dell’hub, domani e venerdì dalle 14 alle 20. Si può prenotare, ma è anche possibile presentarsi senza aver fissato un appuntamento. Proseguono ovviamente anche le somministrazioni per la fascia dei bambini, che in questi mesi non ha ancora raggiunto il 50% degli aventi diritto.

A disposizione 250 slot al giorno tra quarta dose e altri richiami, mentre ne vengono previsti 30 per chi non è ancora vaccinato.

L'HUB SAPIENS A COSTA

Il centro vaccinale Sapiens in via Adelio Stefanoni, a Costa Sant’Abramo, in questo periodo è chiuso. Ha sospeso l’attività sino al 17 luglio.

Per la ripresa sono già stati fissati gli orari: dal 18 al 31 il Sapiens sarà accessibile il lunedì e il venerdì dalle 8 alle 14 e il mercoledì dalle 14 alle 19,30.

Chiuso dunque il martedì, giovedì, sabato e domenica.

I due hub vaccinali si avvalgono di personale medico e infermieristico, organizzato dalle rispettive aziende socio sanitarie territoriali, con l’aggiunta di volontari. Un sistema collaudato da ormai quasi 20 mesi che garantisce un servizio rapido e puntuale, con spazi attrezzati anche per la sosta post vaccino: il canonico quarto d’ora di osservazione prima di lasciare il centro.