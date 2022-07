Il Covid rialza la testa, è escalation dei contagi. Positivo 1 tampone su 4

CREMONA - Dal 20 al 26 giugno, in provincia sono stati registrati circa 1.400 nuovi contagi; sono diventati più di 2.200 dal 27 giugno al 3 luglio e altrettanti ne sono stati contati nei cinque giorni successivi: almeno sul fronte puramente statistico, il Covid ha rialzato la testa anche all’ombra del Torrazzo. Sintomi decisamente più lievi, mortalità che nel Cremonese è quasi azzerata – l’ultimo decesso risale al 29 giugno – ma grafici alla mano un tampone su quattro (nell’ultima settimana il 23,7%) risulta positivo. Rischio di un nuovo lockdown o di altre limitazioni? Secondo l’immunologa Claudia Balotta è altamente improbabile.

L'immunologa cremonese Claudia Balotta

POSITIVI SOTTO TRACCIA

Attualmente in provincia l’incidenza maggiore, pari a 145 casi ogni 100 mila abitanti, riguarda la fascia di età 45-64 anni. Segue la fascia 20-44 anni con 133 casi ogni 100 mila abitanti. Con le scuole chiuse, dunque, i soggetti più a rischio contagio sembrano essere gli adulti in età lavorativa. C’è poi un dato, che emerge dall’ultimo report Covid di Ats Val Padana, molto significativo: «Dall’inizio della pandemia ad oggi quasi il 30% dei residenti del territorio ha avuto l’infezione. Il tasso a Cremona è leggermente più basso che a Mantova, probabilmente perché risente della scarsa capacità diagnostica della prima ondata che ha visto la provincia tra le più coinvolte e che ha contribuito in parte ad una parziale immunizzazione della popolazione». I contagi effettivi, tra l’altro, quasi sicuramente sono maggiori. Soprattutto in quest’ultimo periodo: tanti, proprio alla luce dei sintomi lievi, evitano il test. Oppure si limitano a quello casalingo, senza allertare il sistema sanitario e quindi senza alimentare i flussi ufficiali sull’andamento della pandemia. Positivi sotto traccia, dunque, che contribuiscono significativamente alla diffusione del virus. Soprattutto se, nonostante sintomi o positività accertata dal tampone, continuano a uscire e ad incontrare persone.

«SI USI LA MASCHERINA»

L’impennata dei contagi fa temere l’arrivo di nuove misure restrittive nelle prossime settimane o in autunno, ma la dottoressa Balotta, che ha guidato il team del Sacco di Milano che ha isolato per primo il ceppo italiano del Coronavirus, tranquillizza: «Non credo ci sia l’intenzione di ripristinare vecchie misure e non ci sono gli estremi per parlare di lockdown con il 90% della popolazione vaccinata. Se è vero che il vaccino non evita l’infezione, lo è altrettanto che fa sì che tale infezione sia molto attenuta. Mi auguro, invece, un maggiore avvertimento sull’uso della mascherina. Ora si dice che è raccomandata, ma io direi almeno ‘fortemente raccomandata’. Penso ai luoghi molto affollati. La mascherina dovrebbe diventare un costume, come sta accadendo in Giappone. E invece, purtroppo, fra i giovani non la porta praticamente nessuno. Capisco che d’estate sia difficile tollerarla – conclude Balotta –, ma averla a disposizione per i momenti di assembramento fa parte della cosiddetta coscienza civica: del rispetto per se stessi e gli altri».