Ancora vandalismi, parco senza pace. Il sindaco: «Adesso basta»

PERSICO DOSIMO - Ancora atti vandalici al parco di via Ferrari a Dosimo. Giochi danneggiati, frutto dell’ennesima bravata, probabilmente di qualche ragazzino. Questa volta ad entrare nel mirino dei vandali è stato un tunnel di colore verde e un’altalena per la seduta dei bambini più piccoli, sollevata da un lato. Non è la prima volta che questa zona viene danneggiata. Alcuni mesi fa infatti altri giochi erano stati rotti ed altri bruciati, rischiando seriamente che i bambini si ferissero.

SINDACO AMAREGGIATO



Il sindaco Giuseppe Bignardi è amareggiato e demoralizzato da questa «mancanza di rispetto dei principi basilari legati ad una buona educazione. Vandalizzare un bene altrui è già di per sé un’azione criminosa e incivile, se poi l’atto vandalico è rivolto a un bene pubblico che deve essere fruito da tutti, in particolar modo dai bambini, questo rende il tutto ancora più riprovevole e triste. Qualche ‘furbone’ ha ben pensato di passare il suo tempo libero danneggiando i giochi del parco di Dosimo di via Ferrari, per l’ennesima volta. Sintomo di una maleducazione dilagante che dovrebbe preoccupare non solo noi amministratori, ma in generale l’intera collettività. Vorrei inoltre ricordare che chi danneggia la cosa pubblica è come se danneggiasse anche sé stesso. Perché per poter ripristinare e riparare questi giochi verranno usati soldi pubblici e quindi della collettività».

Il sindaco Giuseppe Bignardi

RISORSE DA REPERIRE



E al momento questi giochi che sono stati rotti rimarranno tali. «Non appena reperiremo le risorse – prosegue Bignardi – provvederemo alla sostituzione, ma al momento non abbiamo soldi programmati a bilancio da poter impiegare in questo tipo di spesa. Ovviamente faremo denuncia presso i carabinieri». Verranno inoltre visionate anche le immagini delle telecamere poste nelle immediate vicinanze per capire se sia possibile estrapolare dei fotogrammi utili per identificare i responsabili.

I PRECEDENTI



Non è la prima volta che il parco di via Ferrari viene preso di mira, complice forse, anche la posizione isolata. Nei mesi scorsi era stato bruciato lo scivolo azzurro tanto che presentava un foro, così come un tunnel colorato di giallo. Un altro gioco invece era stato deliberatamente rotto.



Per non parlare del parchetto della frazione di Persichello, anche quello vandalizzato nei mesi scorsi sia nell’arredo che nell’abbandono di rifiuti di ogni genere nelle ore serali e notturne. E poi danni anche al display della casa dell’acqua che, ancor prima di essere inaugurata, era stata presa a sassate da ignoti.