Vandali in azione, sradicata la porta da calcetto dei giardini pubblici

BOZZOLO - Sradicano la porta da calcetto e la portano fuori dai giardini pubblici. Ancora un atto vandalico ai danni del patrimonio pubblico da parte della banda di minorenni che sta mettendo 'a ferro e fuoco' il paese da diversi mesi. L'ultimo episodio si è registrato nella notte tra domenica e lunedì, quando gli adolescenti hanno sradicato la porta del campo da calcetto che si trova nel parco di via Boriani e l'hanno buttata in strada. Il parco è in gestione all'associazione Amici del cuore i cui volontari hanno poi recuperato la porta e l'hanno riportata nel parco pubblico. Il presidente degli Amici Nicola Scognamiglio ha poi segnalato l'episodio all'amministrazione comunale. Sconcerto e amarezza sono stati espressi dal sindaco Giuseppe Torchio.