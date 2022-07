Addio al presidente Subitoni: guidava l’associazione carabinieri

PIZIGHETTONE - Lutto nella città murata per la morte di Stefano Subitoni, presidente della sezione locale dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri). Avrebbe compiuto 54 anni a novembre, ma la malattia non gli ha lasciato scampo fermandolo nonostante la grande voglia di vivere e di fare.

Fra le sue ultime apparizioni pubbliche è da citare quella di circa un mese fa, quando ha organizzato un evento nelle casematte preceduto dalla consegna di una targa di ringraziamento per la locale caserma dell’Arma.

«Chi indossa la divisa lo fa con l’idea di aiutare il prossimo – ha detto proprio Subitoni, che è stato carabiniere di leva, rivolgendosi alle massime autorità presenti fra cui il comandante provinciale, colonnello Giuliano Gerbo –. Ma è anche giusto dire ufficialmente ‘grazie’ a questi uomini che lavorano per gli altri, come tutte le forze armate».

Ci ha salutato per l’ultima volta un uomo, un carabiniere, un amico, un italiano fedele alla patria

Inoltre nella seconda metà di giugno, in occasione della messa per l’inizio del grest, Subitoni era intervenuto leggendo una preghiera nella chiesa di San Bassiano. Tanti altri gli eventi che l’Anc organizza da tempo sul territorio, non solo di Pizzighettone, anche in collaborazione con le scolaresche. Come ad esempio l’incontro pubblico con il comandante Alfa del Gis, alcuni anni fa invitato proprio da Subitoni alle medie del paese.

La camera ardente è in programma domani e mercoledì dalle 7 alle 18 alla Casa di Cura “San Camillo” di Cremona (via Mantova 113); i funerali si svolgeranno giovedì alle ore 10 nella chiesa di San Bassiano a Pizzighettone; la salma raggiungerà poi il cimitero di Corno Giovine nel Lodigiano.

«Ci ha salutato per l’ultima volta un uomo, un carabiniere, un amico, un italiano fedele alla patria – lo ha ricordato con affetto sui social l’amico Alberto Bellotti –. Ha incontrato un ostacolo più forte di lui. Lo ricordo per la sua passione per l’Arma dei carabinieri, per gli eventi che organizzava, tutti a scopo benefico».

Anche il sindaco Luca Moggi lo ricorda con affetto: «Perdiamo una persona che si è sempre spesa per Pizzighettone. Ricordo fra le altre cose che nel periodo più difficile della pandemia, con l’Anc, si è messo a disposizione per disciplinare gli ingressi in chiesa. Massima la collaborazione anche in occasione dei vari eventi pubblici, come le cerimonie di commemorazione quando l’associazione non è mai mancata. Una persona sempre gentile, disponibile. Credo che sia venuto a mancare il cuore pulsante dell’Anc e una parte importante del volontariato pizzighettonese».