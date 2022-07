Addio a Luciano Pozzaglio, volontario a tutto tondo

SOSPIRO - Addio a Luciano Pozzaglio, volontario sospirese a tutto tondo, sempre in prima linea tra le fila della Protezione civile, nel gruppo ecologico El Muroòn e nella sezione locale dei carabinieri. Una notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Pozzaglio se n’è andato all’età di 71 anni dopo aver lottato contro un male inesorabile.

In tanti oggi hanno voluto tracciarne un ricordo e rivolgere una parola di vicinanza alla moglie Carla e ai figli Cinzia e Cristian.

«E’ stato uno dei primissimi volontari - racconta il responsabile del gruppo di protezione civile sospirese Silvio Garavelli – ad entrare a far pare del gruppo che ha iniziato la sua attività 22 anni fa, seppur sia stato riconosciuto a livello regionale nel 2003. Con lui abbiamo condiviso moltissime esperienze, tra cui la missione in Abruzzo del 2009, quando per Ferragosto siamo andati ad aiutare le popolazioni di quella zona d’Italia. Uno dei volontari più attivi, sempre pronto a mettere a disposizione le proprie capacità e competenze».

Anche il referente del gruppo ecologico El Muroòn Lino Fiorini ne ricorda la grande disponibilità. Ex meccanico in pensione (con il fratello aveva infatti gestito un’officina in paese) era sempre disponibile per dare una mano. «L’ho conosciuto più di 20 anni fa. Ricordo ancora quando, dopo l’ultima alluvione del 2000, assieme eravamo andati con il gruppo di protezione civile Il nibbio a ripulire la zona degli Spiaggioni di Spinadesco. Era un volontario del nostro gruppo ecologico, un grande amante dei nostri animali della cascinetta, del bosco tipico padano e manutentore di alcune zone verdi comunali. E quando qualche nostro mezzo aveva dei problemi, ecco che le sue doti da meccanico riaffioravano, pronto a trovare una soluzione».

I funerali si terranno mercoledì alle 9 nella chiesa di San Siro.