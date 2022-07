Addio al sindaco Mauro Agarossi, aveva 74 anni

TICENGO - È scomparso stamane all'età di 74 anni il sindaco Mauro Agarossi. Eletto nel 2019, da tempo lottava contro un tumore. Dopo un periodo trascorso in ospedale era tornato a casa da alcuni mesi e continuava a seguire la vita amministrativa, in diretto contatto con il vicesindaco Riccardo Vitari. Agarossi viveva in paese da una ventina d'anni ma era originario di Gussola e aveva poi trascorso gran parte della sua vita a Soresina, lavorando come chirurgo prima all'ospedale Robbiani della cittadina e poi al Maggiore di Crema. Da sempre grande cultore della pallacanestro era stato allenatore e dirigente delle società di Soresina sia a livello maschile sia a livello femminile. La camera ardente sarà allestita nell'abitazione a Ticengo, da fissare la data del funerale.