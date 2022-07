Stroncato da un malore a trentun anni mentre rincasa dal lavoro, paese in lutto

SESTO ED UNITI - Incredulità, ma soprattutto tanta tristezza e in paese per la morte improvvisa di Antonio Muto. Aveva solo trentun anni. Da quanto si è appreso, il giovane martedì, intorno alle 18, stava rincasando dal posto di lavoro nel Piacentino. Si è fermato in una tabaccheria in località Croce Santo Spirito, a Castelvetro Piacentino, all’uscita dalla quale ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Sono stati subito allertati i soccorsi del servizio di emergenza 118 che, a bordo di un’ambulanza della Pubblica assistenza, hanno trasportato d’urgenza il 31enne all’ospedale Maggiore di Cremona. E proprio nella struttura sanitaria, ieri mattina, è spirato. Muto aveva militato nella squadra Seniores della Sestese calcio. Lascia i genitori e una sorella.